Si va avanti La vendetta dei magistrati non intimorisce
Dal ministero delle Infrastrutture trapela irritazione ma anche fermezza: il Ponte sullo Stretto si farà. «Andiamo avanti, non ci facciamo intimidire», ha fatto sapere il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini dopo il nuovo stop della Corte dei Conti, che ha negato il visto di legittimità alla delibera Cipess sul progetto definitivo. «Un'opera su cui hanno lavorato esperti di tutto il mondo, decine di università e professionisti di altissimo livello», fanno sapere da Piazzale di Porta Pia evidenziando che mentre «i Paesi più evoluti si interrogano su alta tecnologia e intelligenza artificiale, in Italia la Corte dei Conti vuole bloccare un ponte: è inaccettabile, incredibile». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
