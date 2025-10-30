Si spoglia sul piazzale della stazione e molesta una 23enne | la madre della ragazza lo blocca con lo spray

Una 23enne sarebbe stata approcciata da un giovane al piazzale della stazione Como San Giovanni che davanti a lei si sarebbe denudato. La madre della ragazza lo ha bloccato con lo spray al peperoncino e il 28enne è stato arrestato dalla polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

?Il cantiere del piazzale della Chiesa prosegue senza interruzioni Negli ultimi giorni il Sindaco Orfeo Pozzani, insieme all'Architetto Quirinali, al Direttore dei lavori, i referenti dell'impresa edile, l'ingegner Esti Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e l - facebook.com Vai su Facebook

Si spoglia sul piazzale della stazione e molesta una 23enne: la madre della ragazza lo blocca con lo spray - Una 23enne sarebbe stata approcciata da un giovane al piazzale della stazione Como San Giovanni che davanti a lei si sarebbe denudato ... Secondo fanpage.it

Como, si spoglia sul piazzale della stazione e molesta una ragazza di 23 anni: la madre lo «stende» con lo spray urticante - Un 28enne di origini marocchine, visibilmente ubriaco, mercoledì sera ha avvicinato le due donne alla fermata dell'autobus e ha cercato un contatto con la ragazza. Da milano.corriere.it

Si spoglia davanti a una 23enne, la madre interviene con lo spray urticante - Madre e figlia, rumene residenti a Roma e in vacanza a Como, sono state molestate ieri sera alla stazione San Giovanni da un 28enne marocchino che ha mostrato le parti intime alla ragazza e ha cercato ... Da espansionetv.it