Si siede ordina il primo spritz poi il secondo talvolta anche qualche tramezzino Poi scatena il putiferio e scappa senza pagare | la bevitrice a scrocco diventata l’incubo dei baristi di Erba
La bevitrice a scrocco di spritz colpisce ancora. Nelle scorse ore a La vita in diretta è andato in onda un servizio in cui sono state enumerate le gesta di una signora abituata a frequentare diversi bar del comasco e a ripetere di continuo uno strano vizietto. La tecnica è sempre la stessa. Si siede, ordina il primo spritz, poi il secondo, talvolta anche qualche tramezzino o toast per accompagnamento. Poi quando è il momento del conto se ne va senza pagare. Quando qualche cameriere cerca di fermarla, magari minacciando una chiamata ai carabinieri, la donna va in escandescenza, accelera il passo e scompare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Se non sapete dove andare a fare aperitivo a Genova dovete seguire questo video! Al @moggenova hanno da poco lanciato il loro aperitivo: ci si siede al tavolo, si ordina bere e poi si puó scegliere la tapa che si preferisce fra le varie cucine presenti, stiamo p - facebook.com Vai su Facebook
Rossi si siede e para un rigore: il primo pensiero è per l’avversario, non doveva farlo - Agustin Rossi si è reso protagonista di una delle parate più curiose di sempre in occasione di un calcio di rigore. Si legge su fanpage.it