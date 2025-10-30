Si siede ordina il primo spritz poi il secondo talvolta anche qualche tramezzino Poi scatena il putiferio e scappa senza pagare | la bevitrice a scrocco diventata l’incubo dei baristi di Erba

La bevitrice a scrocco di spritz colpisce ancora. Nelle scorse ore a La vita in diretta è andato in onda un servizio in cui sono state enumerate le gesta di una signora abituata a frequentare diversi bar del comasco e a ripetere di continuo uno strano vizietto. La tecnica è sempre la stessa. Si siede, ordina il primo spritz, poi il secondo, talvolta anche qualche tramezzino o toast per accompagnamento. Poi quando è il momento del conto se ne va senza pagare. Quando qualche cameriere cerca di fermarla, magari minacciando una chiamata ai carabinieri, la donna va in escandescenza, accelera il passo e scompare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

