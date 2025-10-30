Si ride e si pensa in lingua madre Al via la rassegna DialettiAmo
Risate e lingua madre, fra storie e tradizioni del territorio raccontate in una raffica di commedie in bilico tra presente e passato. Sette appuntamenti, da qui a metà maggio, con il teatro dialettale e il divertimento. Prenderà il via questa settimana al teatro Santa Maria di Biassono la rassegna dal titolo “DialettiAmo - A teatro tra tradizione e innovazione“: sul palco di via Segramora una serie di spettacoli leggeri che celebreranno, spiegano gli organizzatori, "la ricchezza e la varietà del dialetto locale, portando in scena storie e tradizioni che ci appartengono". "Attraverso spettacoli innovativi e coinvolgenti – sottolineano – esploreremo le radici della nostra cultura, riscoprendo il valore di un patrimonio linguistico prezioso". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
