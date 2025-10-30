Si può continuare a mangiare nel locale di Premariacco che era stato chiuso dal questore
Ancora una decisione che riguarda il locale in zona Casali Pasch di Premariacco, su cui gravava una sospensione della licenza di pubblico esercizio disposta da questore di Udine a seguito dei fatti verificatisi a luglio. Un precedente decreto monocratico del Tar aveva sospeso l’efficacia del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
