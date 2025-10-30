Si mette male per Macron | ecco il sondaggio che lo gela

Per Emmanuel Macron sono tempi difficili, ma questo si sapeva. Lo stallo politico che ha investito la Francia - 4 premier in nemmeno due anni - insieme alla difficile situazione economico-sociale, hanno fatto colare a picco il gradimento dell'inquilino dell'Eliseo. Un sondaggio - condotto su 1000 persone - realizzato dall'istituto Verian per Le Figaro ha mostrato cosa ne pensa la Francia del suo presidente. Oggi per quello che doveva essere enfant prodige della politica d'oltralpe si può riassumere in un giovedì nero. Sì perché i cittadini francesi che sostengono - o almeno dicono di sostenere - mosieur Macron sono solo l' 11%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

