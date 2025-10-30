Si mette male per Macron | ecco il sondaggio che lo gela
Per Emmanuel Macron sono tempi difficili, ma questo si sapeva. Lo stallo politico che ha investito la Francia - 4 premier in nemmeno due anni - insieme alla difficile situazione economico-sociale, hanno fatto colare a picco il gradimento dell'inquilino dell'Eliseo. Un sondaggio - condotto su 1000 persone - realizzato dall'istituto Verian per Le Figaro ha mostrato cosa ne pensa la Francia del suo presidente. Oggi per quello che doveva essere enfant prodige della politica d'oltralpe si può riassumere in un giovedì nero. Sì perché i cittadini francesi che sostengono - o almeno dicono di sostenere - mosieur Macron sono solo l' 11%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
Parlano di migliaia di euro. Si mette male, a chi erano destinati (VIDEO) - facebook.com Vai su Facebook
Si mette male per Macron: ecco il sondaggio che lo gela - Per Emmanuel Macron sono tempi difficili, ma questo si sapeva. Come scrive msn.com
Sondaggi Francia 2025: Governo a picco, crisi Macron al 14%/ Le Pen 31%, sinistra unita non va oltre il 23,5% - I sondaggi politici in Francia verso la possibile terza crisi di Governo della Presidenza Macron: male Ensemble e Melenchon, RN vola sopra il 30% IN CRISI AL GOVERNO, A PICCO NEI SONDAGGI POLITICI IN ... Segnala ilsussidiario.net
Sondaggio choc per Macron: così i francesi "licenziano" il presidente - Emmanuel Macron e François Bayrou segnano un record negativo nella storia politica francese: secondo il barometro IFOP/JDD di luglio, formano il duo presidenziale meno popolare dalla nascita della ... Scrive ilgiornale.it