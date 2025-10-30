Livorno, 30 ottobre 2025 – Ricerche disperate all’interno del porto di Livorno dopo che due persone, probabilmente immigrati irregolari, sono stati visti gettarsi in mare dalla nave danese ro-ro cargo Stena Shipper, proveniente dall'Africa e che fa servizio con la Tunisia. E’ successo intorno alle 13,30 di oggi, 30 ottobre. L’imbarcazione era attraccata dalle 7 alla calata Bengasi. PORTO LIVORNO FOTO AEREA Sul posto, nella zona di mare tra il bacino di Evoluzione e il canale industriale del porto, sono in corso le ricerche da parte delle motovedette della capitaneria di porto e mezzi del reparto navale dei vigili del fuoco, mentre a terra stanno operando le ricerche gli uomini della polizia marittima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si gettano da una nave, sono scomparsi in mare. Ricerche disperate nel porto di Livorno