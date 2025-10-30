Si è spento a 47 anni Diego Polese l’artigiano con la passione per le api

Pordenonetoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Polcenigo ha perso un amico. Una figura che si è fatta conoscere per una passione che in poco tempo è diventata una scelta di vita. Diego Polese è morto a 47 anni dopo aver inseguito per tutta la vita le api. “Arrivava quasi ad accarezzarle quando si posavano delicatamente sul fiore, per poi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

