“Si è fratturato la mano”: infortunio gravissimo per il preferito di Aurelio De Laurentiis Arrivederci al 2026"> Una notizia inaspettata che ha destabilizzato l’ambiente e anche l’umore di Aurelio De Laurentiis. Le ultime novità. La notizia dell’infortunio ha scosso l’ambiente e non solo gli addetti ai lavori: sembra che il giocatore designato come favorito dal presidente Aurelio De Laurentiis abbia subito una rottura alla mano. Improvvisa e grave, la frattura lo costringerà a uno stop prolungato e a una lunga fase di recupero. Ora il club dovrà fare i conti con questa assenza e valutare le conseguenze sul rendimento della squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - “Si è fratturato la mano”: infortunio gravissimo per il preferito di Aurelio De Laurentiis | Arrivederci al 2026