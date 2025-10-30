Si è concluso oggi il Corso di Formazione del protocollo operativo congiunto contro la violenza di genere
Tempo di lettura: 2 minuti Oggi, nel Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino, giornata conclusiva del Corso di Formazione del protocollo operativo congiunto contro la violenza di genere, organizzato dall’ Associazione Sportello Rosa e dalla Provincia di Salerno. Il seminario, partito a inizio Ottobre, ha avuto come obiettivo principale l’analisi delle attività di presa in carico dei casi di violenza di genere, identificando le funzioni, i ruoli e le responsabilità del singolo operatore nelle varie fasi, al fine di descrivere il lavoro di ognuno e realizzare obiettivi e modalità operative condivise. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
