Si è concluso oggi il Corso di Formazione del protocollo operativo congiunto contro la violenza di genere

Oggi, nel Salone Bottiglieri di Palazzo Sant'Agostino, giornata conclusiva del Corso di Formazione del protocollo operativo congiunto contro la violenza di genere, organizzato dall' Associazione Sportello Rosa e dalla Provincia di Salerno. Il seminario, partito a inizio Ottobre, ha avuto come obiettivo principale l'analisi delle attività di presa in carico dei casi di violenza di genere, identificando le funzioni, i ruoli e le responsabilità del singolo operatore nelle varie fasi, al fine di descrivere il lavoro di ognuno e realizzare obiettivi e modalità operative condivise.

