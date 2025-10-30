Si cerca Miriam Oliviero | scomparsa da giorni ma il suo telefono resta localizzato in Piazza del Campo

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano le ricerche di Miriam Oliviero, la 24enne scomparsa nei pressi di Siena. Della giovane non si hanno notizie da giorni, ma il suo cellulare resta localizzato nei pressi di Piazza del Campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scomparsa Miriam Oliviero, si cerca il telefono tra Piazza del Campo e via della Sapienza - Proseguono senza sosta le ricerche di Miriam Oliviero, la 24enne di cui non si hanno più notizie da ormai due giorni e continuano a concentrarsi nel centro storico di Siena.

Miriam Oliviero scomparsa da Monteroni d'Arbia vicino Siena, l'appello dei genitori e il dettaglio del cane - Proseguono le ricerche di Miriam Oliviero, la ragazza scomparsa da Monteroni d'Arbia vicino Siena: l'appello dei genitori e il dettaglio del suo cane.

Scomparsa di Miriam Oliviero: la chiamata alla madre e il cane trovato da solo - Cresce la preoccupazione per la scomparsa di Miriam Oliviero, 24 anni, residente a Monteroni d'Arbia, nel Senese.

