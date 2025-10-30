Sì alla riforma della Giustizia Meloni | Storico Schlein | Vuole le mani libere Nordio | Referendum tra marzo e aprile
Il ddl Nordio sulla separazione delle carriere approvato con 112 sì. Scintille in Aula tra Scarpinato (M5S) e Gasparri (FI). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
FLASH - GIUSTIZIA: VIA LIBERA IN SENATO CON 112 SÌ Il Senato ha approvato la riforma della giustizia con 112 voti favorevoli, una riforma che condivido e apprezzo per i suoi contenuti. Faccio i complimenti al Governo e al ministro Nordio, per a - facebook.com Vai su Facebook
Manfredi Potenti: Con l'approvazione della riforma della giustizia finalmente liberiamo la magistratura dalla politica. Un momento storico per il centro destra e in particolare per la #Lega che proprio sulla separazione delle… facebook.com/reel/101378814… - X Vai su X
Giustizia, Meloni “Riforma passo importante per efficienza ed equilibrio” - ROMA (ITALPRESS) – “Oggi, con l’approvazione in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale della giustizia, compiamo un ... Da iltempo.it
Riforma della giustizia, via libera definitivo del Senato. La premier Meloni: traguardo storico. Referendum tra marzo e aprile - In quarta lettura è stato approvata la riforma costituzionale, che introduce la separazione delle carriere della magistratura. Si legge su milanofinanza.it
Riforma della Giustizia approvata, ora il referendum. Meloni: “Traguardo storico”. Schlein: “Vuole mani libere” - La premier: "Ora la parola passerà ai cittadini, che saranno chiamati ad esprimersi attraverso il referendum confermativo". Come scrive dire.it