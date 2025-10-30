Sì alla riforma della Giustizia Meloni | Storico Schlein |  Vuole le mani libere  Nordio | Referendum tra marzo e aprile 

Il ddl Nordio sulla separazione delle carriere approvato con 112 sì. Scintille in Aula tra Scarpinato (M5S) e Gasparri (FI). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

s236 riforma giustizia meloniMeloni: "Il referendum sulla riforma della giustizia non è un voto sul governo. Il Ponte? Incuriosita da alcuni rilievi" - La premier interviene al Tg1 per festeggiare l'approvazione della riforma sulla separazione delle carriere e difendere il progetto contestato dalla Corte dei Conti. Come scrive ilfoglio.it

s236 riforma giustizia meloniRiforma della Giustizia e Referendum, i chiarimenti di Giorgia Meloni. Che poi controbatte all’Anm - Intanto perché non ci saranno in ogni caso conseguenze per il governo. Segnala strettoweb.com

s236 riforma giustizia meloniRiforma giustizia, ok definitivo dal Senato. Meloni: “Traguardo storico, ora parola ai cittadini” - Ultimo sì al Senato con 112 voti favorevoli nel nome di Berlusconi: esulta la figlia Marina. Si legge su repubblica.it

