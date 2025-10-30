Sì alla riforma della Giustizia Meloni | Storico Schlein | Vuole le mani libere Nordio | Referendum tra marzo e aprile

Il ddl Nordio sulla separazione delle carriere approvato con 112 sì. Scintille in Aula tra Scarpinato (M5S) e Gasparri (FI). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sì alla riforma della Giustizia. Meloni: «Storico». Schlein: «Vuole le mani libere». Nordio: «Referendum tra marzo e aprile»

Meloni al Tg1: “Il referendum sulla riforma della giustizia non è un voto sul governo. Il Ponte? Incuriosita da alcuni rilievi” - facebook.com Vai su Facebook

Nasce il comitato per il no alla riforma della giustizia. "Il disegno di legge Nordio non risolve. Inciderà sul rapporto politica-magistratura previsto dalla Carta". #ANSA - X Vai su X

Meloni: "Il referendum sulla riforma della giustizia non è un voto sul governo. Il Ponte? Incuriosita da alcuni rilievi" - La premier interviene al Tg1 per festeggiare l'approvazione della riforma sulla separazione delle carriere e difendere il progetto contestato dalla Corte dei Conti. Come scrive ilfoglio.it

Riforma della Giustizia e Referendum, i chiarimenti di Giorgia Meloni. Che poi controbatte all’Anm - Intanto perché non ci saranno in ogni caso conseguenze per il governo. Segnala strettoweb.com

Riforma giustizia, ok definitivo dal Senato. Meloni: “Traguardo storico, ora parola ai cittadini” - Ultimo sì al Senato con 112 voti favorevoli nel nome di Berlusconi: esulta la figlia Marina. Si legge su repubblica.it