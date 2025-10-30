Sì alla riforma della Giustizia Meloni | Storico Schlein |  Vuole le mani libere E si apre già la battaglia del referendum

Xml2.corriere.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ddl Nordio sulla separazione delle carriere approvato con 112 sì. Scintille in Aula tra Scarpinato (M5S) e Gasparri (FI). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

s236 alla riforma della giustizia meloni storico schlein 160vuole le mani libere e si apre gi224 la battaglia del referendum

© Xml2.corriere.it - Sì alla riforma della Giustizia, Meloni: «Storico». Schlein: «Vuole le mani libere». E si apre già la battaglia del referendum

Altre letture consigliate

s236 riforma giustizia meloniGiustizia, via libera alla riforma. Meloni: «Un traguardo storico» - Marina Berlusconi: «È una vittoria di mio padre» ROMA - Come scrive corriere.it

s236 riforma giustizia meloniMeloni: "Il referendum sulla riforma della giustizia non è un voto sul governo. Il Ponte? Incuriosita da alcuni rilievi" - La premier interviene al Tg1 per festeggiare l'approvazione della riforma sulla separazione delle carriere e difendere il progetto contestato dalla Corte dei Conti. Scrive ilfoglio.it

s236 riforma giustizia meloniRiforma della Giustizia e Referendum, i chiarimenti di Giorgia Meloni. Che poi controbatte all’Anm - Intanto perché non ci saranno in ogni caso conseguenze per il governo. Secondo strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: S236 Riforma Giustizia Meloni