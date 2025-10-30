Sì alla riforma della Giustizia Meloni | Storico Schlein | Vuole le mani libere E si apre già la battaglia del referendum

Il ddl Nordio sulla separazione delle carriere approvato con 112 sì. Scintille in Aula tra Scarpinato (M5S) e Gasparri (FI). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sì alla riforma della Giustizia, Meloni: «Storico». Schlein: «Vuole le mani libere». E si apre già la battaglia del referendum

Altre letture consigliate

Approvata la riforma della giustizia tanto cara a Silvio Berlusconi (ma c’è ancora il referendum), cosa si sono detti Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud, gli Usa ricominceranno a testare il loro arsenale nucleare, l’esercito libanese si mobilita per difende - facebook.com Vai su Facebook

#BREAKING: il Senato dà il via libera definitivo alla riforma costituzionale della giustizia. Non avendo raggiunto la maggioranza dei 2/3 in seconda lettura, potrà essere richiesto il referendum da 1/5 dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 Consigli r - X Vai su X

Giustizia, via libera alla riforma. Meloni: «Un traguardo storico» - Marina Berlusconi: «È una vittoria di mio padre» ROMA - Come scrive corriere.it

Meloni: "Il referendum sulla riforma della giustizia non è un voto sul governo. Il Ponte? Incuriosita da alcuni rilievi" - La premier interviene al Tg1 per festeggiare l'approvazione della riforma sulla separazione delle carriere e difendere il progetto contestato dalla Corte dei Conti. Scrive ilfoglio.it

Riforma della Giustizia e Referendum, i chiarimenti di Giorgia Meloni. Che poi controbatte all’Anm - Intanto perché non ci saranno in ogni caso conseguenze per il governo. Secondo strettoweb.com