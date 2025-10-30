Sì alla riforma della Giustizia Meloni | Storico Le opposizioni | no ai pieni poteri Nordio | Referendum tra marzo e aprile
Il ddl Nordio sulla separazione delle carriere approvato con 112 sì. Scintille in Aula tra Scarpinato (M5S) e Gasparri (FI). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
FLASH - GIUSTIZIA: VIA LIBERA IN SENATO CON 112 SÌ Il Senato ha approvato la riforma della giustizia con 112 voti favorevoli, una riforma che condivido e apprezzo per i suoi contenuti. Faccio i complimenti al Governo e al ministro Nordio, per a - facebook.com Vai su Facebook
Intervista a Gratteri: "Mi batterò in tv contro la riforma della giustizia. Ma non diventi un referendum contro Meloni" - di @GinevraLeganza - X Vai su X
Giustizia, Meloni "Riforma passo importante per efficienza ed equilibrio" - "Oggi, con l'approvazione in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale della giustizia, compiamo un passo importante verso un sistema più efficiente, equilibrato e vicino ... Riporta corrierediarezzo.it
Riforma della Giustizia approvata, ora il referendum. Meloni: “Traguardo storico”. Schlein: “Vuole mani libere” - La premier: "Ora la parola passerà ai cittadini, che saranno chiamati ad esprimersi attraverso il referendum confermativo". dire.it scrive
Riforma della Giustizia, la soddisfazione di Meloni: un'Italia più giusta è anche più forte - "L'Italia prosegue il suo cammino di rinnovamento, per il bene della Nazione e dei suoi cittadini. Segnala iltempo.it