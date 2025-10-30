Sì alla riforma della Giustizia Meloni |   Storico Le opposizioni |  no ai pieni poteri Nordio | Referendum tra marzo e aprile 

Il ddl Nordio sulla separazione delle carriere approvato con 112 sì. Scintille in Aula tra Scarpinato (M5S) e Gasparri (FI). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

s236 alla riforma della giustizia meloni 160 storico le opposizioni 160no ai pieni poteri nordio referendum tra marzo e aprile160

