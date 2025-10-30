Short list | risposta dell’assessore comunale allo Sviluppo Economico Francesco Cosa
Tarantini Time Quotidiano L’avviso pubblico rivolto a “partner qualificati” per sviluppare progetti ad alta professionalità nei campi dell’innovazione e della tecnologia sul territorio comunale, ha un indirizzo preciso, ed è stimolare il sistema delle imprese locali, affinché tutte insieme le realtà produttive siano in grando di portare valore aggiunto e occupazione. La ratio seguita è quella di elaborare una strategia di sviluppo condivisa, costruita insieme a istituti di ricerca pubblici e privati, università e centri di competenza che operano quotidianamente a supporto della comunità, fornendo conoscenze e strumenti utili per favorire l’innovazione e il rilancio produttivo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
