Una scoperta che lascia l’amaro in bocca. Una maxi operazione scattata nel nostro Paese ha evitato che un’enorme quantità di prodotto ittico ormai vecchio, senza controllo né garanzie, raggiungesse le tavole dei consumatori. Dietro il freddo linguaggio burocratico di un sequestro, c’è una storia che parla di salute pubblica, frodi, legalità e fiducia tradita. E riguarda un territorio dove il mare non è solo lavoro ma cultura, identità e orgoglio collettivo. Maxi sequestro in Italia: “Pesce scaduto da un anno pronto alla vendita”. Capire cosa è successo, e come, significa anche capire quanto sia fragile la sicurezza alimentare quando qualcuno decide di eludere le regole. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Shock in Italia, sequestrate 8 tonnellate di prodotto: “Scaduto da oltre un anno”. Ecco cosa