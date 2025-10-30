La star di Basic Instinct ha preso le difese della collega dopo le accuse nei suoi confronti in seguito alla pubblicità diventata un caso internazionale. Ospite dell'evento di Variety, Power of Women LA, Sharon Stone ha presentato uno dei premi della serata, assegnato a Sydney Sweeney. Le due attrici sono colleghe nella terza stagione di Euphoria. Negli ultimi mesi, Sweeney è finita nell'occhio del ciclone a causa delle polemiche per lo spot pubblicitario di American Eagle, diventato in poco tempo un caso internazionale. Le polemiche per lo spot di Sydney Sweeney Le pubblicità di American Eagle giravano intorno allo slogan 'Sydney Sweeney Has Great Jeans', gioco di parole tra 'great jeans' (ottimi jeans) e 'great genes' (ottimi geni). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sharon Stone difende Sydney Sweeney per lo spot dei jeans: “Va bene usare ciò che tua madre ti ha dato"