Sgombera la casa appena acquistata scaricando i rifiuti sulla pista ciclabile | scoperto e sanzionato

JESI – Aveva raccolto tutto ciò che era rimasto nella casa acquistata dagli eredi del proprietario deceduto (tra cui vestiti, piccoli elettrodomestici, medicinali), caricandolo in auto e abbandonandolo nei pressi della pista ciclabile del Moreggio. Un bel quantitativo di rifiuti su cui la polizia. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

A #Bologna la polizia sgombera due famiglie col contratto scaduto da anni e morose Il primo avviso è del 2022. Agenti assaliti dagli attivisti barricati in casa. Gli stessi poi occupano un altro palazzo. E #IlariaSalis esulta: "Evviva" - facebook.com Vai su Facebook

Entra nella casa appena acquistata e trova un abusivo che dorme nel suo letto - Castellanza (Milano) 3 settembre 2025 – Compra una casa nuova e ci trova dentro un abusivo che dormiva nel suo letto. Scrive ilgiorno.it

Entra nella casa affittata e la sgombera per rientrarne in possesso: denunciata - I Carabinieri della Stazione di Fara in Sabina hanno deferito in stato di libertà una 74enne del posto per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e smaltimento illecito di ... Segnala ilmessaggero.it