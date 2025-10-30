Sfugge al controllo della mamma e si perde bambino ritrovato dai carabinieri in corso Vittorio Emanuele
Era sfuggito allo sguardo della madre, disperdendosi tra la folla del Cassaro. Disorientato e senza punti di riferimento ha così iniziato a vagare senza meta, fino a quando non è stato ritrovato dai motociclisti del Nucleo Radiomobile di Palermo in corso Vittorio Emanuele. È la storia a lieto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
