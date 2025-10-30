Sfruttamento dei lavoratori stranieri arrestato un imprenditore residente nel Ferrarese
Ancora sfruttamento nel mondo del lavoro. E altri arresti. Come riportato dall’agenzia LaPresse, infatti, i carabinieri di Mantova e del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno eseguito un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Mantova, su richiesta della Procura locale, nei confronti di due. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
