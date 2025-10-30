La denuncia sulle pagine social di Silvia Sardone comincia così: «Circola in rete questa foto di estremo degrado in Piazza Duomo: panni stesi sul simbolo di Milano. Il 21enne egiziano dopo essere stato fermato è andato su tutte le furie e ha minacciato i “ghisa”. È stato denunciato ». Panni stesi sul Duomo di Milano: l’ultimo scempio. Le immagini sono eloquenti e la denuncia della consigliera regionale e europarlamentare della Lega Silvia Sardone colpisce nel segno: il sagrato del Duomo di Milano, simbolo della cristianità e vanto architettonico della città, è diventato (suo malgrado) il teatro urbano di un degrado inaccettabile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sfregio a Milano, panni stesi sul sagrato del Duomo: la denuncia della Sardone chiama in causa Sala e i buonisti (silenti)