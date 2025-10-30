Sfratto in via Michelino il questore | Fa male vedere il muro abbattuto Ma in quella casa dovevamo entrare

Bologna, 30 ottobre 2025 – “Forse era meglio evitare di abbattere il muro dell’immobile di via Michelino. Ma noi in quella casa dovevamo entrare. E l’uso della forza è talvolta necessario, è dovuto ed è legittimo”. Lo ha detto il questore Antonio Sbordone, intervenendo sulla questione dello sfratto ostacolato da Plat (con successiva occupazione dello stabile Asp di via Don Minzoni). L’emergenza abitativa. "La questione abitativa è una questione sociale molto rilevante – spiega Sbordone –, che determina tensioni sociali che hanno poi dei riflessi sull’ordine pubblico e quindi dobbiamo seguirla con la massima attenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sfratto in via Michelino, il questore: “Fa male vedere il muro abbattuto. Ma in quella casa dovevamo entrare”

News recenti che potrebbero piacerti

Il sindaco di Bologna sullo sfratto scioccante in via Michelino: "Aumentano gli sfratti per finita locazione, non per morosità. E lo Stato interviene per liberare gli appartamenti ma non mette risorse l’emergenza abitativa" - Video - facebook.com Vai su Facebook

Matteo #Lepore, "lo Stato non può usare il martello contro le famiglie" - Intervista al sindaco di #Bologna. La condanna delle modalità con cui è stato eseguito lo sfratto in via Michelino e l'invito a "evitare tensioni che fanno male a chi è ai margini" - X Vai su X

Questore Bologna, 'muro abbattuto per sfratto si poteva evitare' - "E' evidente che vedere il muro abbattuto di una casa, è una cosa che fa male e che può determinare un aumento della tensione sociale. ansa.it scrive

Sfratto a Bologna in Via Michelino: il proprietario butta giù il muro. Cosa è successo - Mattinata di tensione in via Michelino, a Bologna, dove la polizia in tenuta antisommossa è intervenuta per eseguire due sfratti. Scrive tg.la7.it

Bologna, la proprietà degli alloggi di via Michelino: «Sfratto rinviato da anni e affitti non pagati, rifiutate mediazioni e proposte alternative» - L'avvocato della proprietà in una nota fa sapere che le abitazioni di via Michelino 41 sgombrate giovedì «non saranno destinate a B&b» e che gli assistenti sociali avevano proposto «soluzioni abitativ ... Da corrieredibologna.corriere.it