Sfratti e occupazioni Ilaria Salis oggi a Bologna | ecco dove andrà
Bologna, 30 ottobre 2025 – Ilaria Salis sarà oggi in città alle 18 a un evento organizzato dal sindacato Plat alla facoltà di Lettere in via Zamboni 38. Ieri gli attivisti di Plat avevano confermato che l’europarlamentare di Avs sarebbe arrivata sotto le Due Torri nell'ambito di una serie di iniziative programmate in precedenza. Iniziative che erano state calendarizzate nello stabile Asp di via Don Minzoni occupato nei giorni scorsi, ma su cui alla fine si è trovata un’intesa con il Comune con le famiglie sistemate in hotel e l’edificio riconvertito in studentato. Da qui, il cambio di location. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Il ministro dell’Interno era intervenuto sugli sfratti e le occupazioni di Bologna, il sindaco: “Servono risorse” - facebook.com Vai su Facebook
A Bologna arriva Ilaria Salis: incontro con Plat tra polemiche e accuse di Fratelli d’Italia - L’europarlamentare di Avs attesa in città per un incontro pubblico sugli sfratti e sul diritto alla casa. Da bolognatoday.it
Ilaria Salis di nuovo nei guai: “Stavolta non la passa liscia”, denunciata per comportamento indecente - Si accende nuovamente lo scontro politico tra il centrodestra e Ilaria Salis, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, in seguito alla sua annunciata partecipazione a un’iniziativa legata all’oc ... Lo riporta controcopertina.com
Ilaria Salis: «Le occupazioni? Il diritto alla casa viene sempre prima di chi vuole solo speculare» - L'eurodeputata di Avs dopo la fine dell'occupazione del palazzo dell'Asp di Bologna: «La lotta paga sempre. Secondo corrieredibologna.corriere.it