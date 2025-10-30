Sfratti e occupazioni Ilaria Salis oggi a Bologna | ecco dove andrà

Bologna, 30 ottobre 2025 – Ilaria Salis sarà oggi in città alle 18 a un evento organizzato dal sindacato Plat alla facoltà di Lettere in via Zamboni 38. Ieri gli attivisti di Plat avevano confermato che l’europarlamentare di Avs sarebbe arrivata sotto le Due Torri nell'ambito di una serie di iniziative programmate in precedenza. Iniziative che erano state calendarizzate nello stabile Asp di via Don Minzoni occupato nei giorni scorsi, ma su cui alla fine si è trovata un’intesa con il Comune con le famiglie sistemate in hotel e l’edificio riconvertito in studentato. Da qui, il cambio di location. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

