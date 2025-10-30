Seung confermato il carcere a vita | Escludete la premeditazione

Dall’inviata Antonia Casini Pochi minuti alle 20, le parole invadono l’aula bunker, anche se pronunciate con voce bassa ma decisa. Confermato l’ ergastolo per Gianluca Paul Seung, il 37enne originario di Torre del Lago, che ha confessato durante l’istruttoria in primo grado l’ omicidio della dottoressa Barbara Capovani (nella foto in basso), aggredita il 21 aprile del 2023 davanti al suo reparto. La psichiatra morì poi due giorni dopo in ospedale sconvolgendo una città intera e non solo. Si è chiuso ieri sera il processo di appello in Corte d’assise a Firenze, presidente Daniele Cenci, relatore Rosario Lupo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Seung, confermato il "carcere a vita": "Escludete la premeditazione"

Pisa, 30 ottobre 2025 – La Corte d'Assise del Tribunale di Pisa ha confermato l'ergastolo per l'assassino della psichiatra Barbara Capovani, avvenuto il 21 aprile del 2023. Il 34 enne di origini cinesi residente a Torre del Lago, Gianluca Paul Seung, paziente d

