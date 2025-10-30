Seul terminato summit Tump-Xi Jinping

5.02 Il summit Trump-Xi Jinping in Corea del Sud è durato meno di due ore. Il faccia a faccia, avvenuto a margine del vertice APEC di Busan, è stato descritto come "un incontro di grande successo" dai due leader, che hanno discusso questioni strategiche come il commercio, le tariffe e le tensioni tecnologiche. Trump ha definito Xi "un grande negoziatore" e ha espresso ottimismo sull'eventualità di un accordo.Xi ha sottolineato l'importanza del dialogo e della cooperazione tra Cina e Usa per stabilizzare le relazioni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it