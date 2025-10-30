Seul storico incontro Trump-Xi Jinping

3.29 Stretta di mano fra Trump e Xi Jinping e foto di rito prima del loro incontro in Corea del sud. "Avremo un incontro di gran successo, non ho dubbi,ma è un negoziatore tosto" ha detto Trump. "C'e'una grande comprensione e una grande relazione",e può "darsi che firmeremo una accordo oggi" ha aggiunto.Dal canto suo Xi è stato cauto: Stati Uniti e Cina "non sempre la vedono allo stesso modo" ma "dovrebbero essere partner e amici", ha sottolineato Xi nell'incontro con Trump nella base militare di Busan,in Sud Corea. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it