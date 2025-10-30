Seul storico incontro Trump-Xi Jinping
3.29 Stretta di mano fra Trump e Xi Jinping e foto di rito prima del loro incontro in Corea del sud. "Avremo un incontro di gran successo, non ho dubbi,ma è un negoziatore tosto" ha detto Trump. "C'e'una grande comprensione e una grande relazione",e può "darsi che firmeremo una accordo oggi" ha aggiunto.Dal canto suo Xi è stato cauto: Stati Uniti e Cina "non sempre la vedono allo stesso modo" ma "dovrebbero essere partner e amici", ha sottolineato Xi nell'incontro con Trump nella base militare di Busan,in Sud Corea. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Scopri altri approfondimenti
#FlashAzioni Le borse europee avviano la seduta positive in scia ai risultati dei mercati asiatici, dove Tokyo e Seul hanno raggiunto nuovi massimi storici, con il Nikkei che ha superato per la prima volta la soglia dei 50mila punti. - X Vai su X
A Seul, il Ministro della Difesa estone Hanno Pevkur ed il Ministro della Difesa sudcoreano Ahn Gyu-back hanno firmato un accordo di cooperazione in materia di difesa tra i due Paesi, in base al quale l’Estonia prevede di acquistare i lanciarazzi sudcoreani K Vai su Facebook
Trump incontra Xi Jinping a Busan: summit Cina-USA su dazi. Accordo con Seul: dazi al 15% - A dare la conferma questa volta è la Cina: Trump incontrerà Xi giovedì in Corea del Sud, a margine del vertice dell'Asia- Scrive tg.la7.it
Trump-Xi, il giorno del vertice. Sui dazi intesa tra Usa e Corea - A Wall Street, Nvidia è salita di oltre il 3% dopo che Trump ha dichiarato che avrebbe discusso dei processori Blackwell dell’azienda con Xi (potrebbe riacquistare l’accesso al mercato cinese), ... Segnala msn.com
Appuntamento a Seul, verso l’incontro Trump-Xi Jinping: l’accordo su dazi, export, terre rare, TikTok, fentanyl - Xi Jinping: l'accordo su dazi, export, terre rare, TikTok, fentanyl ... msn.com scrive