Scopri la Venice Fashion Week 2025, un evento esclusivo dedicato alla moda e all'artigianato sostenibile, che mette in luce i talenti emergenti del Veneto. Un'opportunità imperdibile per appassionati e professionisti del settore per immergersi nelle ultime tendenze e innovazioni nel mondo della moda sostenibile. Unisciti a noi per celebrare la creatività e l'eccellenza artigianale del nostro territorio! su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

© Donnemagazine.it - Settimana della Moda di Venezia 2025: Esplora l’Arte e lo Stile Veneti