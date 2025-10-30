Settimana della Moda di Venezia 2025 | Esplora l’Arte e lo Stile Veneti

Donnemagazine.it | 30 ott 2025

Scopri la Venice Fashion Week 2025, un evento esclusivo dedicato alla moda e all'artigianato sostenibile, che mette in luce i talenti emergenti del Veneto. Un'opportunità imperdibile per appassionati e professionisti del settore per immergersi nelle ultime tendenze e innovazioni nel mondo della moda sostenibile. Unisciti a noi per celebrare la creatività e l'eccellenza artigianale del nostro territorio! su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

settimana moda venezia 2025Da Venezia parte l’impegno per l’armonizzazione delle norme per la filiera - La quarta edizione del Venice Sustainable Fashion Forum si è aperta ieri con un impegno concreto sul fronte della tutela ... pambianconews.com scrive

settimana moda venezia 2025Le sfide del settore moda. Se ne discute al "Venice sustainable fashion forum" - Un equilibrio tutto da cercare, fra guerre e dazi, con l'invasione dei prodotti a basso costo che danneggia Made in Italy ed Europa. Riporta rainews.it

