Settimana della Moda di Venezia 2025 | Esplora l’Arte e lo Stile Veneti
Scopri la Venice Fashion Week 2025, un evento esclusivo dedicato alla moda e all'artigianato sostenibile, che mette in luce i talenti emergenti del Veneto. Un'opportunità imperdibile per appassionati e professionisti del settore per immergersi nelle ultime tendenze e innovazioni nel mondo della moda sostenibile. Unisciti a noi per celebrare la creatività e l'eccellenza artigianale del nostro territorio!
Nel fine settimana l'evento "La notte della moda", nel corso del quale sono state presentate le creazioni sartoriali delle allieve e degli allievi
Torna #VeniceFashionWeek, la settimana della moda sostenibile e dell'alto artigianato Dal 20 al 26 ottobre sette giorni di programmazione tra palazzi storici, atelier e spazi culturali di Venezia
Da Venezia parte l'impegno per l'armonizzazione delle norme per la filiera - La quarta edizione del Venice Sustainable Fashion Forum si è aperta ieri con un impegno concreto sul fronte della tutela ...
Le sfide del settore moda. Se ne discute al "Venice sustainable fashion forum" - Un equilibrio tutto da cercare, fra guerre e dazi, con l'invasione dei prodotti a basso costo che danneggia Made in Italy ed Europa.