Il Setticlavio Chardonnay 2023 di Muratori Franciacorta entra nella Carta dei Vini Rari della guida Vini d’Italia 2026 di Gambero Rosso, siglando un passaggio che premia identità, coraggio e un’idea di qualità fondata su tirature minime e autenticità territoriale. Un traguardo che nobilita identità e ricerca Il riconoscimento assegnato al Setticlavio Chardonnay 2023 consacra l’etichetta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Setticlavio 2023 di Muratori tra i Vini Rari scelti da Gambero Rosso