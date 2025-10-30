Setticlavio 2023 di Muratori tra i Vini Rari scelti da Gambero Rosso
Il Setticlavio Chardonnay 2023 di Muratori Franciacorta entra nella Carta dei Vini Rari della guida Vini d’Italia 2026 di Gambero Rosso, siglando un passaggio che premia identità, coraggio e un’idea di qualità fondata su tirature minime e autenticità territoriale. Un traguardo che nobilita identità e ricerca Il riconoscimento assegnato al Setticlavio Chardonnay 2023 consacra l’etichetta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Scopri altri approfondimenti
Muratori Franciacorta. . Matteo Racconta Durante la visita in cantina, c’è un momento in cui tutto si ferma. Davanti a una grande vasca in acciaio, unica nel suo genere, che ogni anno custodisce la produzione di 133.000 bottiglie del nostro vino più rapprese - facebook.com Vai su Facebook
Non solo bollicine, in Franciacorta nascono due vini fermi di qualità - La Franciacorta, in particolare la Cantina Muratori di Adro, punta su un pinot nero e un chardonnay top class per dimostrare che le uve dei vigneti ... Secondo notizie.tiscali.it
Vendemmia 2023, in Fvg giù del 27,5 per cento - Il dato ora è ufficiale, elaborato in queste ore dall'Unione Italiana Vini: la vendemmia 2023 ha fatto segnare in Friuli Venezia Giulia un - Come scrive rainews.it
Wine Enthusiast, ecco i migliori vini d'annata italiani da bere nel 2023, da Nord a Sud - Il magazine Wine Enthusiast ha pubblicato la mappa dei vini d'annata da bere nel 2023. corriere.it scrive