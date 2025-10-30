Sette aggressioni neofasciste in un mese | l’ottobre nero smentisce la retorica di Giorgia Meloni sulla violenza della sinistra
A metà settembre, dal palco della convention di Vox a Madrid, Giorgia Meloni aveva detto che «la violenza è a sinistra». Un refrain ripetuto anche in Italia, dove la premier accusava l’opposizione di “minimizzare l’odio politico”. Un mese dopo, la cronaca le ha risposto da sola: ottobre 2025 è diventato l’elenco più fitto di aggressioni neofasciste degli ultimi anni. La sequenza delle aggressioni. Il 5 ottobre, nel quartiere Esquilino di Roma, una trentina di uomini con caschi e bastoni irrompe in un bar frequentato da manifestanti appena usciti da un corteo per la Palestina. «Boia chi molla», gridano, picchiano e si dileguano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Ottobre nero, la sequenza di aggressioni neofasciste che la destra rimuove - E da ultimo a Genova, un gruppo di squadristi devasta il liceo Da Vinci al grido di "Viva il duce". editorialedomani.it scrive