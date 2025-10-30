Sesso durante colloquio in carcere davanti a figlio minorenne detenuta a processo

Romatoday.it | 30 ott 2025

Nonostante il figlio minorenne era con loro hanno consumato un atto sessuale, il tutto mentre lei era in carcere. Protagonista della vicenda, per così dire R.M.T., una donna di 37 anni, detenuta nella sezione femminile del carcere romano di Rebibbia.La coppia è stata sorpresa dalla polizia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

