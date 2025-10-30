Sesso con minori e video hard maestra assolta in appello a Bari | Il fatto non costituisce reato

La maestra barese, quarantacinquenne all'epoca dei fatti, non ha mai negato i rapporti sessuali con i minori spiegando però che avevano già quindici anni e che i video che hanno portato all'inchiesta erano stati registrati dagli stessi ragazzini e poi diffusi da qualcuno a sua insaputa. Condannata in primo grado, è stata ora assolta dalla corte d'appello di Bari perché il fatto non costituisce reato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

