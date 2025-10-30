Serino assolto in Appello un 50enne condannato per spaccio | Il fatto non sussiste
La Corte di Appello di Napoli ha assolto un uomo di 50 anni di Serino, già noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, condannato in primo grado dal Tribunale di Avellino a due anni e dieci mesi di reclusione. La motivazione della sentenza di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Accusato di aver simulato il furto dell'auto della moglie: assolto #Benevento - facebook.com Vai su Facebook
Assolto in appello figlio boss di Secondigliano Gennaro Marino - La Seconda Sezione della Corte d'Appello di Napoli, al termine di una camera di consiglio durata diverse ore, ha assolto Crescenzo Marino dall'accusa di essere stato il capo del clan Marino e di aver ... Lo riporta ansa.it