Serie D Il Prato a Siena non può fallire Bisogna vincere il mal di trasferta

A Siena per curare il mal di trasferta. In occasione della decima giornata del girone E di Serie D, il Prato scenderà in campo all’Artemio Franchi per provare a invertire il trend negativo lontano dal Lungobisenzio. Fino a questo momento, infatti, i biancazzurri hanno raccolto appena 3 punti nelle quattro partite esterne di campionato disputate. Il bilancio racconta di tre sconfitte (contro Camaiore, Tau Altopascio e Terranuova Traiana) e un solo successo, arrivato peraltro contro l’ultima forza della graduatoria, il Poggibonsi, che pure si era portato in vantaggio. In trasferta, Risaliti e compagni hanno sempre subito almeno un gol: sono otto in tutto, per una media di una rete incassata a gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

