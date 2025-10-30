Ha preso il via anche la stagione della Bcc Romagnolo impegnata nel campionato di pallavolo di serie D femminile, che venerdì 24 ottobre è scesa in campo in casa dell’ Acerboli Santarcangelo: la formazione di coach Mazzotti, seppur senza entrambi gli opposti, ha disputato una gara precisa e combattiva, ma si è dovuta arrendere 3-1 (25-23, 21-25, 25-22, 25-17). Match avvincente fin dal primo scambio: entrambe le formazioni lottano su ogni pallone e giocano punto a punto; nella metà campo bianconera emerge, oltre alla grinta, anche un pizzico di inesperienza, complice la giovanissima età delle ragazze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Serie D, debutto in campo per le nuove leve