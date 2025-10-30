La Serie C torna in campo nel weekend che va da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre 2025 con una nuova giornata distribuita su tre fasce classiche: anticipo serale del venerdì, doppia finestra del sabato (14:30 e 17:30) e domenica a pieno carico con calcio d’inizio alle 12:30, 14:30, 17:30 e 20:30. Come di consueto, i match sono suddivisi tra Girone A, Girone B e Girone C. Come si distribuisce il weekend. Venerdì (sera): uno–due anticipi per aprire il turno e accendere la lotta playoffsalvezza.. Sabato (14:30 e 17:30): blocco centrale del turno, utile per chi vuole seguire più partite in sequenza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Serie C il programma del weekend 31 ottobre – 2 novembre 2025: guida completa