Serie C Carpi non solo note negative in Coppa Italia L’esordio di Scacchetti | Quanta emozione
CARPI L’uscita di scena dalla Coppa per mano del Brescia ha lasciato in eredità al Carpi alcune buone indicazioni da parte di chi fin qui ha avuto meno spazio. Come Alessandro Scacchetti (foto Lugli), guardiano classe 2005 fra i migliori in campo contro i lombardi che era alla prima gara fra i professionisti. "Nei primi 5’ ho sentito un attimo la pressione – ha ammesso l’ex Sassuolo – poi mi sono sciolto, abbiamo fatto una buona gara contro una squadra molto forte. Ci è mancato un po’ di giro palla per smuovere l’avversario e di finalizzazione, loro hanno coperto bene gli spazi". Scacchetti ha piazzato almeno tre grandi parate, una anche sua carambola in area su cui il Brescia ha chiesto il gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
