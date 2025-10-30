Serie A9° turno | Cagliari-Sassuolo 1-2

20.30 Scala la classifica il Sassuolo, che passa a Cagliari nel posticipo (1-2) e aggancia l'Atalanta al nono posto. Mezz'ora bloccatissima, primo sussulto il gol annullato a Esposito per fuorigioco al 27'.Nel finale di tempo,ospiti minacciosi con Thorstvedt e Volpato:bene Caprile.Al 54' neroverdi avanti con la punizione di Laurienté. Zappa scheggia la traversa, al 65' raddoppio Sassuolo:Pinamonti si libera in area e insacca di sinistro. Esposito dimezza il passivo su assist di Felici (73'), ma i sardi non riescono a tornare a galla.

