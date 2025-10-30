serie a1 innocenti follonica tutto bene il trissino riesce a fare poco

L’ Innocenti Follonica si scrolla di dosso tutte le paure dopo la sconfitta pesante di Trissino e supera il Giovinazzo (7-3 il finale) in un Capannino ancora ‘silenzioso’ e senza pubblico per l’ultima giornata di squalifica rimediata nello scorso campionato. Una prova convincente dei ragazzi del Golfo che sono stati trascinati dai fratelli Banini, praticamente imprendibili per la difesa dei pugliesi, apparsa troppo ‘leggera’ in tante occasioni e che avrà bisogno urgentemente di una registrata. Il primo tempo è molto combattuto: la squadra di casa si affida a veloci ripartenze che portano subito i primi frutti sperati: prima è Francecso Banini, da fuori area, a portare in vantaggio i biancazzurri e poco dopo è il fratello Davide a mettere sul tabellone il doppio vantaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

