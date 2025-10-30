Serie A1 Innocenti Follonica tutto bene Il Trissino riesce a fare poco
L’ Innocenti Follonica si scrolla di dosso tutte le paure dopo la sconfitta pesante di Trissino e supera il Giovinazzo (7-3 il finale) in un Capannino ancora ‘silenzioso’ e senza pubblico per l’ultima giornata di squalifica rimediata nello scorso campionato. Una prova convincente dei ragazzi del Golfo che sono stati trascinati dai fratelli Banini, praticamente imprendibili per la difesa dei pugliesi, apparsa troppo ‘leggera’ in tante occasioni e che avrà bisogno urgentemente di una registrata. Il primo tempo è molto combattuto: la squadra di casa si affida a veloci ripartenze che portano subito i primi frutti sperati: prima è Francecso Banini, da fuori area, a portare in vantaggio i biancazzurri e poco dopo è il fratello Davide a mettere sul tabellone il doppio vantaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Associazione Sportiva Calcio Viareggio 1959/60 - Serie D girone D Classifica finale: 1° posto ! Martini, Palmerini, Del Freo, Ragone, Biagi, Giacomelli In ginocchio: Dell’Innocenti, Bettella, Magrini, Ceccotti, Giachetti Presidente: Venasco Bini Allenatore: Euro R Vai su Facebook
Serie A1. Le maremmane tornano sulla pista - Tre le squadre maremmane che sono attese da prove severe. Riporta lanazione.it
Hockey pista: il turno iniziale della Serie A1 vede esultare Valdagno, Sarzana, Follonica e Viareggio - 2026 di hockey su pista ha mandato in scena altre 4 partite nel turno inaugurale di ... Da oasport.it
Serie a1. E’ un Follonica gran carattere. Col Sarzana pareggio sul fil di lana - 4) la sfida tra Follonica e Sarzana giocata in campo neutro a Viareggio per la squalifica ... Segnala lanazione.it