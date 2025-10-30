Serie A1 femminile | Scandicci Conegliano e Novara soffrono ma vincono Vallefoglia e Cuneo sorridono

Sesta giornata di Serie A1 femminile all’insegna dell’equilibrio e delle emozioni, in un turno che ha confermato la solidità delle grandi e la crescita delle outsider. In attesa del posticipo tra Perugia e Milano e del derby romagnolo-marchigiano di domani tra San Giovanni in Marignano e Macerata, la giornata ha regalato spettacolo su tutti i campi, con l’ennesimo successo di Conegliano, che ha piegato 3-1 una combattiva Chieri, e con la conferma in vetta della Savino Del Bene Scandicci, capace di imporsi 3-1 su Busto Arsizio dopo un avvio complicato. La squadra di Gaspari ha saputo reagire con personalità, trascinata da una monumentale Weitzel (MVP con 16 punti e il 47% in attacco) e dalle fiammate di Antropova e Franklin, dominando gli ultimi tre set. 🔗 Leggi su Oasport.it

