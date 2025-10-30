Serie a1 Castiglione serata da dimenticare in fretta Il Valdagno dilaga e vince 11-1
E’ una debacle pesantissima quella a cui è andata incontro l’Hc Castiglione sulla pista di Valdagno (11-1 il finale), che si è dimostrato veramente troppo forte per i biancocelesti. La squadra di Bracali non è praticamente mai scesa in pista e ha subìto, già nel primo tempo, un pesante passivo. Nella ripresa il Valdagno ha preferito risparmiarsi e il Castiglione (che ha schierato una difesa a zona), è riuscito in qualche modo a giocare una discreta partita. Pronti via e Diquigiovanni mette a segno una doppietta facile facile senza che la difesa lo fermasse. Il primo tempo è un monologo del Valdagno: Tiago Sanches porta a tre il vantaggio prima che Seixas firmi il poker. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
