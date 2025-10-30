Si sta rivelando decisamente azzeccata la scelta della Roma di puntare su Gasperini, allenatore capace di portare una squadra sicuramente non strutturata come lui avrebbe voluto in vetta alla classifica, ormai alle porte di novembre. Tecnico di Grugliasco soffiato ad una Juventus che lo rimpiange e che per prima in questa stagione ha deciso di cambiare allenatore, ufficializzando poche ore fa Luciano Spalletti al posto di Tudor. Tale avvicendamento potrebbe però aver stappato la situazione, e il prossimo weekend rischia di rivelarsi fatale per Vieira e Pioli. Contro Cremonese e Inter due sconfitte pesate quelle di Genoa e Fiorentina, le ennesime per quelle che sono attualmente le ultime due della classe, una situazione inimmaginabile alla vigilia del campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Serie A, ultima spiaggia per Vieira e Pioli: De Rossi prima scelta della Fiorentina