Serie A Pisa-Lazio 0-0 | La cronaca del match

Calciomercato.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato.it vi offre il match dell’Arena Garibaldi’ tra i nerazzurri di Gilardino e i biancocelesti di Sarri in tempo reale La Lazio fa visita al Pisa nel secondo posticipo del giovedì valido per il turno infrasettimanale della nona giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto che sarà diretta dall’arbitro Massa della sezione di Imperia. Sarri e Gilardino, allenatori di Lazio e Pisa (LaPresse) – Calciomercato.it Da un lato i biancocelesti di Maurizio Sarri vogliono dare seguito al successo di domenica scorsa contro la Juventus, che è stato il quarto risultato utile di fila. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

serie a pisa lazio 0 0 la cronaca del match

© Calciomercato.it - Serie A, Pisa-Lazio 0-0 | La cronaca del match

Altri contenuti sullo stesso argomento

serie pisa lazio 0Serie A, Pisa-Lazio 0-0: Sempre e Provedel protagonisti - All'Arena Garibaldi poca qualità e tanto equilibrio: primo tempo di marca biancoceleste, ripresa nerazzurra ... Da sportmediaset.mediaset.it

serie pisa lazio 0PisaLazio 0-0 cronaca e highlights: zero gol e poco spettacolo all’Arena Garibaldi! – VIDEO - 0 cronaca e highlights: i biancocelesti sono opachi e non creano a sufficienza per strappare i tre punti, toscani gagliardi. Riporta generationsport.it

serie pisa lazio 0SERIE A - Pisa-Lazio 0-0, pari a reti bianche nel posticipo della nona giornata - Partita molto equilibrata con il primo tempo che vede i padroni di casa sfiorare il vantaggio con Tourè. Da napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Serie Pisa Lazio 0