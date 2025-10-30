Serie A oggi Cagliari-Sassuolo e Pisa Lazio | orario formazioni pronostico e dove vederle in tv
La nona giornata di Serie A si chiude oggi 30 ottobre 2025, con Cagliari-Sassuolo e Pisa-Lazio. I rossoblu allenati da Pisacane vogliono tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico alla Unipol Domus Arena di Cagliari, i neroverdi di Grosso sono alla ricerca di conferme dopo il buon avvio di campionato. Le due squadre sono divise da un solo punto – a 9 il Cagliari, un punto più in alto il Sassuolo – e il match di oggi potrebbe riscrivere le gerarchie. Delicata anche la partita dell’ Arena Garibaldi tra i padroni di casa del Pisa e la Lazio: i primi devono ancora vincere una partita in campionato, gli uomini di Sarri – dopo un complicato avvio di stagione – proveranno a confermare la grande prova che li ha visti battere la Juventus nell’ottava giornata. 🔗 Leggi su Lapresse.it
