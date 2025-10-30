Serie A non solo Pioli | un’altra panchina rischia di saltare le ultime novità

Dopo Igor Tudor, altri due allenatori rischiano di dover lasciare le proprie panchine nel corso dei prossimi giorni. Oltre a Stefano Pioli, penultimo in classifica alla guida della Fiorentina e mai vittorioso in questa Serie A, a dover fare i conti con i pessimi risultati c’è anche Patrick Vieira. Dopo il KO contro la Cremonese, il Genoa occupa in solitaria l’ultimo posto della classifica del nostro campionato, con la sfida del weekend contro il Sassuolo decisiva per il futuro del tecnico francese. Genoa, Vieira confermato per la gara contro il Sassuolo. Il Genoa ha raccolto appena tre punti in nove giornate di campionato, frutto di tre pareggi contro Lecce, Como e Parma. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

