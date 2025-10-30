Serie A non solo Pioli | un’altra panchina rischia di saltare le ultime novità
Dopo Igor Tudor, altri due allenatori rischiano di dover lasciare le proprie panchine nel corso dei prossimi giorni. Oltre a Stefano Pioli, penultimo in classifica alla guida della Fiorentina e mai vittorioso in questa Serie A, a dover fare i conti con i pessimi risultati c’è anche Patrick Vieira. Dopo il KO contro la Cremonese, il Genoa occupa in solitaria l’ultimo posto della classifica del nostro campionato, con la sfida del weekend contro il Sassuolo decisiva per il futuro del tecnico francese. Genoa, Vieira confermato per la gara contro il Sassuolo. Il Genoa ha raccolto appena tre punti in nove giornate di campionato, frutto di tre pareggi contro Lecce, Como e Parma. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Scopri altri approfondimenti
? Inter-Fiorentina 3-0: Calhanoglu abbatte il bunker di Pioli | Le pagelle viola ? https://www.calciostyle.it/serie-a/inter-fiorentina-3-0-calhanoglu-abbatte-il-bunker-di-pioli-le-pagelle-viola?fsp_sid=1528614 ? di Daniele Nordio - facebook.com Vai su Facebook
SERIE A - Pioli già in bilico? Per i bookmaker sarà esonero, in quota rischiano anche Gilardino e Baroni https://ift.tt/mfDZU6V - X Vai su X
Esoneri in serie A, chi sale in quota dopo Tudor? Pioli a rischio e con lui anche... - Le 5 panchine calde - Segue il giovane Carlos Cuesta (Parma a 1,85) e un po' più staccato Fabio Pisacane (Cagliari, quota a 2,50). Si legge su affaritaliani.it
Panchine bollenti in Serie A: dopo Tudor, ora rischiano in quattro fra cui Pioli - Dopo l’esonero di Tudor alla Juventus, altre panchine tremano: a rischio anche Vieira, turno infrasettimanale decisivo per molti tecnici ... Riporta it.blastingnews.com
Fiorentina, domenica contro il Milan la 500esima panchina per Pioli in Serie A - Il Milan di Max Allegri torna finalmente in campo, e lo fa dopo una sosta per le nazionali negativa dal punto di vista degli infortunati. Lo riporta milannews.it