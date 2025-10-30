Serie A – L’Inter abbatte la Fiorentina e risponde alle prime stop per il Bologna

Buona prova dell’Inter che reagisce dopo la sconfitta di Napoli. Tonfo Genoa che cade in casa contro la Cremonese. Bella vittoria dell’Inter che vince in un match senza storia contro la Fiorentina e risponde in maniera netta alle vittorie di Napoli e Roma prime in classifica. Match con tre reti importanti, i nerazzurri partono bene ma faticano a creare e il primo tempo finisce cosi a reti bianche. Nella ripresa De Gea si supera in diverse occasioni e a San Siro vi sono spettri dopo la sconfitta di Napoli. A sbloccare la gara è Calhanoglu, a segno con una perla dal limite dell’area. L’Inter vince nettamente, a sorpresa stop per il Bologna. 🔗 Leggi su Sportface.it