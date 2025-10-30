Serie A – La Lazio frena a Pisa Un punto prezioso per Gilardino

Si sono conclusi in questo modo gli ultimi due match validi per la nona giornata di serie A. Poche emozioni in serata. Frena la Lazio di Maurizio Sarri che nel posticipo serale del turno di serie A non va oltre lo 0 a 0 in trasferta contro il Pisa di Alberto Gilardino. La squadra toscana ci prova di più dei capitolini e soprattutto nella ripresa sfiora il gol con Moreo e Nzola e solo un ottimo Provedel salva il risultato. Squadra biancoceleste scarica, stanca dopo gli ultimi impegni e con una squadra in difficoltà a causa degli infortuni, l’ultimo nel corso della gara occorso a Gila. Serie A, chance persa per la Lazio di Sarri. 🔗 Leggi su Sportface.it