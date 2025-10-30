Serie A – La Lazio frena a Pisa Un punto prezioso per Gilardino
Si sono conclusi in questo modo gli ultimi due match validi per la nona giornata di serie A. Poche emozioni in serata. Frena la Lazio di Maurizio Sarri che nel posticipo serale del turno di serie A non va oltre lo 0 a 0 in trasferta contro il Pisa di Alberto Gilardino. La squadra toscana ci prova di più dei capitolini e soprattutto nella ripresa sfiora il gol con Moreo e Nzola e solo un ottimo Provedel salva il risultato. Squadra biancoceleste scarica, stanca dopo gli ultimi impegni e con una squadra in difficoltà a causa degli infortuni, l’ultimo nel corso della gara occorso a Gila. Serie A, chance persa per la Lazio di Sarri. 🔗 Leggi su Sportface.it
Scopri altri approfondimenti
SERIE A I in campo Pisa-Lazio DIRETTA e FOTO per la nona giornata di campionato #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Serie A2 Elite: @LazioC5 convincente in Molise https://sslazio.org/news/Cinque-gol-della-Lazio-in-Molise-bel-blitz… Cinque gol della Lazio in Molise: bel blitz - X Vai su X
Lazio frenata senza Europa, calano i ricavi - Il bilancio consolidato 24/25 della Lazio conferma le difficoltà della società, figlie soprattutto di una carenza strutturale di ricavi e di una dipendenza eccessiva dalle coppe europee. Riporta corrieredellosport.it
Serie A: Lazio-Roma 0-1, Pellegrini torna dopo 4 mesi e decide il derby - Va alla Roma il derby della Capitale, big match della 4a giornata di Serie A: i giallorossi si impongono per 1- Come scrive sportmediaset.mediaset.it
DIRETTA Serie A, derby Lazio-Roma 0-1 | La cronaca del match - it vi offre la stracittadina dello stadio ‘Olimpico’ tra i biancocelesti di Sarri e i giallorossi di Gasperini in tempo reale La Lazio e la Roma si affrontano nel lunch match domenicale ... Secondo calciomercato.it