Era lo strumento che avrebbe dovuto portare totale chiarezza in Serie A, ma si è rivelato solo un micidiale congegno portatore di polemiche. Interpretazioni cervellotiche, un protocollo fumoso e la palese inadeguatezza degli arbitri, hanno reso il Var un creatore di retropensieri e un generatore infinito di dibattito. Adesso, le cose potrebbero cambiare. Var Center, c’è una novità: i dettagli. Di certo nessuno si sarebbe aspettato che uno strumento di tale precisione potesse essere usato in maniera così maldestra, ma il nostro Paese non smette mai di stupirci. Purtroppo, le cose che non si riescono ad aggiustare in maniera corretta o si controllano o si reprimono. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Serie A, in arrivo una clamorosa novità sul Var: cosa sta succedendo