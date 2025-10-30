Serie A il VAR non funziona | caos in Inter-Fiorentina e Juve-Udinese

Calciomercato.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanti casi da moviola nel turno infrasettimanale e ancora errori arbitrali che faranno infuriare il designatore Rocchi In attesa dei due posticipi di oggi, le partite di martedì e mercoledì della nona giornata del campionato di Serie A hanno registrato tanti episodi da moviola. Un piccolo passo avanti rispetto al week end disastroso, ma ancora troppi errori arbitrali. A partire dal big match tra Inter e Fiorentina, per il quale Rocchi aveva designato l’internazionale Sozza. Manca almeno un rigore a Pio Esposito. Pio Esposito reclama due rigori in Inter-Fiorentina (foto Ansa) – Calciomercato.it A inizio ripresa il centravanti nerazzurro viene cinturato sul collo da Comuzzo, che si disinteressa del pallone. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

serie a il var non funziona caos in inter fiorentina e juve udinese

© Calciomercato.it - Serie A, il VAR non funziona: caos in Inter-Fiorentina e Juve-Udinese

Altri contenuti sullo stesso argomento

serie var funziona caosSerie A, il VAR non funziona: caos in Inter-Fiorentina e Juve-Udinese - Le ultime news Serie A riguardano la moviola della nona giornata: Rocchi furioso col Var di Inter- calciomercato.it scrive

serie var funziona caosCaos Milan-Fiorentina, l’ammissione di Rocchi: la decisione su arbitro e VAR - Fiorentinta sul rigore concesso ai rossoneri: parla il designare Rocchi ... Lo riporta calciomercato.it

serie var funziona caosCaos Var: serve più qualità e maggiore uniformità - In Premier League, gli arbitri "escono" quasi ogni settimana, ... Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Var Funziona Caos