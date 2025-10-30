Serie A Genoa crisi e cambiamenti | Ottolini in uscita ecco chi è il primo candidato per il ruolo di DS
Inter News 24 Serie A, continua la crisi del Genoa che potrebbe cambiare allenatore e direttore sportivo! Le ultime sul tecnico francese. Il momento di grande difficoltà in casa Genoa ha spinto la dirigenza ad avviare una serie di cambiamenti, con il direttore sportivo Marco Ottolini pronto a lasciare il suo incarico. Secondo quanto riferito da Sky Sport, le due parti stanno lavorando per risolvere consensualmente il contratto che lega Ottolini al club. A sostituirlo dovrebbe arrivare Diego Lopez, ex direttore sportivo del Lens, con l’obiettivo di rilanciare la squadra. Per quanto riguarda la panchina, la situazione appare ancora incerta. 🔗 Leggi su Internews24.com
FULL TIME Serie A Enilive Genoa-Cremonese 0?-2? ? La doppietta di Bonazzoli vale una vittoria importantissima sotto la pioggia del Ferraris. Dai Cremo! ?
Genoa Women batte Ternana 3-1, alla Sciorba prima storica vittoria in Serie A!
Crisi Genoa: possibile addio di Ottolini. Vieira sarà in panchina col Sassuolo - Salvo ripensamenti last minute, sempre possibili in situazioni pesanti come quella attuale al Genoa, al momento ... Lo riporta primocanale.it
Genoa, Thorsby parla da leader: "Possiamo uscire dalla crisi solo se siamo tutti uniti" - Il centrocampista del Genoa Morten Thorsby ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Torino persa 2- Riporta tuttomercatoweb.com
Genoa, giorno di riflessioni per il club sul futuro di Vieira - Il tecnico francese è ancora più al centro delle polemiche dopo il K. Segnala msn.com